14 ноября, 10:20Культура
Юрий Соломин остается в больнице в тяжелом состоянии
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
По ее словам, художественный руководитель театра находится в стабильно тяжелом состоянии.
Народного артиста СССР госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.
В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.
"Жизнь в большом городе": инсульт
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