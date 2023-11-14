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14 ноября, 10:20

Культура

Юрий Соломин остается в больнице в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

По ее словам, художественный руководитель театра находится в стабильно тяжелом состоянии.

Народного артиста СССР госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу.

В Малом театре сообщили, что худрук перенес инсульт в легкой форме. 7 ноября стало известно, что он находится в реанимации.

"Жизнь в большом городе": инсульт

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