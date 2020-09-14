Десятиметровое "живое полотно" создадут участники фестиваля "Моя Москва"на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В парке "Россия – Моя история" на ВДНХ впервые пройдет фестиваль "Моя Москва". Его гости станут участниками арт-перформанса "Живое полотно".
"Арт-перформанс "Живое полотно" – это большой творческий эксперимент, участниками которого станут гости фестиваля. Каждый гость сможет на общем многометровом полотне изобразить то, что ассоциируется у него с Москвой, – улицы, лица, истории, воспоминания", – передает слова организаторов Агенство "Москва".
Участники увидят, как создается 10-метровая картина. Стартует перформанс 19 сентября в 12:00 в атриуме павильона.
Помимо этого, запланированы мастер-классы по геральдике и бумажной архитектуре, а также костюмированный квест по истории Москвы эпохи правления Ивана III.
Ранее жителям столицы предложили выбрать на портале "Активный гражданин" любимые скульптуры и монументы в городе. Самые популярные из них будут нанесены на интерактивную карту.
Также портал "Узнай Москву" составил рейтинг самых популярных мест среди пользователей. Так, первое место рейтинга занимает Красная площадь. Посетители портала знакомились с этим местом 29,2 тысячи раз.
Очередной этап реконструкции ВДНХ завершился ко Дню города
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