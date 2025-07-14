Директор фонда Пахмутовой опроверг новость об отмене ее выступления в Витебске из-за жары

Фото: ТАСС/Елена Мельникова

Композитор Александра Пахмутова не смогла выступить на XXXIV международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" из-за несовпадения с личными планами, заявил директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что композитор отменила выступление из-за якобы аномальной погоды в Витебске. По словам директора фонда, эти данные вызывают недоумение, так как не соответствуют действительности.

"В этом году у Александры Николаевны в сроки проведения фестиваля "Славянский базар" были другие планы, в связи с чем организаторы заранее были проинформированы о невозможности личного участия Александры Николаевны", – передает ТАСС слова директора фонда.

Малышко отметил, что Пахмутова очень любит Белоруссию и неоднократно там бывала. В этом году у нее запланирован ряд мероприятий, включая концерт с участием Большого детского хора имени Виктора Попова и вечер, посвященный Николаю Добронравову в Зале церковных соборов. Оба события запланированы на сентябрь. При этом в ноябре ожидается концерт в Кремлевском дворце.

Ранее на год перенесли выступление певца Эмина Агаларова, которое должно было состояться в "Янтарь-холле" в городе Светлогорске Калининградской области. Причиной переноса стали обстоятельства непреодолимой силы. Уточнялось, что билеты на концерт будут действительны через год, но желающие могут вернуть билеты туда, где они приобретались.

