Умерла искусствовед Нина Молева

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Писатель и искусствовед, доктор исторических наук Нина Молева умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

Информация о смерти женщины появилась 11 февраля в СМИ.

"Да, Нина Молева ушла из жизни", – подтвердили сообщения в ведомстве.

Нина Молева является автором более 120 книг. За время своей карьеры искусствовед выпустила несколько работ о русских художниках, в частности, об Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Константине Коровине и других.

Женщина входила в состав Союза писателей и Союза художников России.

