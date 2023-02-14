Фильм о группе "Иванушки International" планируют выпустить в 2024 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Фильм о российской музыкальной группе "Иванушки International" планируют выпустить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера фильма Дмитрия Пристанскова.

"Съемки мы должны начать в августе–сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведем переговоры, проект в стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года", – отметил Пристансков.

Зрителям покажут фильм, где три подруги, увлекавшиеся в детстве группой "Иванушки International", после похорон их четвертой подруги понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою мечту детства и едут в тур за "Иванушками". Совершать безумные поступки главным героиням будет мешать дочь одной из них.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко сообщили, что съемки пройдут в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

"Это кино – летнее путешествие по солнечному югу России, дарящее хорошее настроение под музыку "Иванушек International", – отметили в центре.

Ранее солист группы Андрей Григорьев-Апполонов поделился роликом с подборкой шепота. Поклонники могли увидеть и услышать ряд песен с партиями "рыжего из Иванушек".

До этого в Сети обсуждали мем, согласно которому Григорьев-Апполонов скорее шепчет, а не поет. При этом фанаты артиста похвалили фирменный шепот артиста.



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