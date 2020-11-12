На новом шоу "Иванушек" "оживят" умерших солистов группы

Фото: ТАСС/Андрей Михеев

На юбилейном шоу группы "Иванушки International" на сцене появятся все солисты коллектива, в том числе умершие, сообщает News.ru.

Как рассказал режиссер Никита Садовников, один номер посвятят Олегу Яковлеву, другой – Игорю Сорину.

"Оба в разных отделениях. Мы их никак не смешиваем, у каждого будут свои стилистики. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история", – сказал он.

Режиссер пообещал, что будет трогательно и душевно. В то же время техническое решение раскрывать не стали.

"Иванушки" появятся в привычных для всех образах. По словам Садовникова, придумывать для группы образы не стали. Сам концерт перенесли из-за коронавируса на ноябрь 2021 года.