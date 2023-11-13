Шоураннер "Офиса" опроверг сообщения о перезапуске сериала

Фото: кадр из сериала "Офис"; режиссер – Пол Фиг, Рэндолл Айнхорн, Кен Куопис; производство – 3 Arts Entertainment, Deedle-Dee Productions, NBC Universal Television, Reveille Productions, Universal Media Studios (UMS), Universal TV

Шоураннер сериала "Офис" Грег Дэниелс опроверг сообщения о перезапуске проекта. Он прокомментировал распространяющиеся слухи в интервью The Wrap.

"Мне не нравится думать о перезагрузке, понимаете, что я имею в виду? Я чувствую, что мы закончили эту историю красиво. Я бы никогда не захотел переделывать то же самое шоу с другим актерским составом", – высказался он.

По мнению Дэниелса, коллектив, работавший над проектом, был лучшим.

Шоураннер также отметил, что хотел бы продолжить работу в этой вселенной, но не смог подобрать подходящее слово для обозначения гипотетического проекта. В качестве примера он привел "Мандалорца" как новое шоу во вселенной "Звездных войн". По его мнению, такой вариант мог бы быть интригующим и креативным.

Ранее режиссер "Фантастических тварей" Дэвид Йейтс сообщил, что кинокомпания Warner Bros. решила не продолжать серию приквелов.

Йейтс срежиссировал четыре фильма по Гарри Поттеру и трилогию "Фантастических тварей". По его словам, съемки третей части шли в период пандемии коронавируса. После выхода картины команда захотела приостановить работу.



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