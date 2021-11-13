В Москве отремонтируют памятник летчику Виктору Талалихину

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве отремонтируют памятник военному летчику Герою СССР Виктору Талихину. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, в настоящий момент уже подготовлен проект будущих восстановительных работ.
"Он находится на рассмотрении у специалистов Мосгорнаследия. Сами работы пройдут в ближайшие два года", – отметил Емельянов.
По его словам, сейчас у памятника поврежден бетон, а местами образовались трещины и отслоилась краска. Специалисты устранят дефекты, заделают трещины, покрасят бюст и нанесут защитное покрытие.
Памятник, открытый 7 декабря 1982 года, установлен на Средней Калитниковской улице.
Ранее сообщалось, что памятник советскому футболисту Льву Яшину, который расположен на аллее спортивной славы стадиона "Лужники", демонтируют для проведения ремонта в мастерской. Работы запланированы на 2022–2023 годы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: