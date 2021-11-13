В Москве отремонтируют памятник летчику Виктору Талалихину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отремонтируют памятник военному летчику Герою СССР Виктору Талихину. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, в настоящий момент уже подготовлен проект будущих восстановительных работ.

"Он находится на рассмотрении у специалистов Мосгорнаследия. Сами работы пройдут в ближайшие два года", – отметил Емельянов.

По его словам, сейчас у памятника поврежден бетон, а местами образовались трещины и отслоилась краска. Специалисты устранят дефекты, заделают трещины, покрасят бюст и нанесут защитное покрытие.

Памятник, открытый 7 декабря 1982 года, установлен на Средней Калитниковской улице.

Ранее сообщалось, что памятник советскому футболисту Льву Яшину, который расположен на аллее спортивной славы стадиона "Лужники", демонтируют для проведения ремонта в мастерской. Работы запланированы на 2022–2023 годы.

