Уголовное дело возбудили после сноса памятника Гагарину на Сахалине

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На Сахалине возбудили уголовное дело после сноса барельефа первого космонавта Юрия Гагарина в Невельске. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что памятник Гагарину в Сахалинской области отреставрируют. Такое поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко.

Разбитую скульптуру нашли на берегу моря. Когда фотографию выложили в Сеть, разразился большой скандал, на который обратили внимание в том числе в "Роскосмосе".

По данным СМИ, памятник Гагарину долгое время стоял на въезде в город Невельске, затем его снесли, а на этом месте решили поставить заправку. В мэрии района заявили, что памятник был в плохом состоянии и не подлежал ремонту. Как он оказался среди мусора на берегу моря, неизвестно.