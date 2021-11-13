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В мире

07:54

Украинская актриса заявила, что жизнь в этой стране похожа на средневековье и ад

культура за рубежом

Фото: depositphotos/Yarygin

Заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко заявила, что Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, в то время как в России развивают свое культурное наследие.

"Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду. В полном смысле слова", – заявила она в эфире YouTube-канала PolitWera.

По мнению Титаренко, на Украине, фактически с официального одобрения властей, получили благодатную почву неонацисты, в стране сжигают книги.

Она также считает, что России обеспечено долголетие, благодаря тому, что РФ поддерживает и развивает свое население.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду, холоду, болезням и смерти из-за нехватки энергоресурсов. По его словам, это только начало надвигающейся катастрофы.

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