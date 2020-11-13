Конкурс "Диалог культур" покажет лучшие образцы творчества на национальную тематику

Фото: dialogculture.ru

Федеральное агентство по делам национальностей России дало старт молодежному этнокультурному конкурсу "Диалог культур".

Его целью является популяризация национальных культур России в глазах широкой зрительской аудитории. В рамках конкурса будут показаны лучшие образцы творчества на национальную тематику.

Как рассказали организаторы, состязание призвано способствовать укреплению межнационального и межрегионального сотрудничества и повышению мастерства педагогов, которые работают в области традиционных национальных культур.

"Диалог культур" разделен на отборочную и образовательную программы. В первой из них участникам необходимо записать видеопрезентацию номера длительностью до 3 минут и в период до 22 ноября опубликовать ее на официальном сайте конкурса.

Для этого требуется выбрать конкретную номинацию: рисунок, декоративно-прикладное искусство или изготовление национальных предметов быта, национальные виды спорта, национальный костюм. Кроме того, можно представить национальное блюдо, песню, танец или элемент фольклора.

Образовательная программа запланирована на период с 24 по 28 ноября. В ней примут участие известные спикеры, тренеры и звезды. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате.

В музыкальном театре "Геликон-опера" в начале ноября прошла церемония награждения участников премии "Гордость нации". Победителей поблагодарили за вклад в сохранение народов России, в укрепление межнациональных связей и за развитие культуры страны.

