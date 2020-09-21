В столице пройдет Московский международный форум домов дружбы "Мосты дружбы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве состоится Международный форум "Евразийские мосты дружбы". Об этом говорится на сайте Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России".

Мероприятие пройдет 22 и 23 сентября на площадке Московского Дома национальностей и в Государственном Российском Доме народного творчества имени Поленова. Форум состоится как очно, так и онлайн через платформу Zoom.

Форум ориентирован на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества РФ с дружественными государствами Центральной Азии, а также на расширение взаимодействия и обмен опытом с другими странами. В форуме примут участие руководители и специалисты домов дружбы народов, домов национальностей, центров национальных культур, ресурсных центров в сфере национальных отношений РФ, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

Также его участниками станут представители гражданского общества стран-участниц, руководители и активисты неправительственных организаций, действующих в этнокультурной сфере, а также ведущие эксперты, представители культуры, науки и образования стран-участниц. Подробная информация опубликована на сайте организации.