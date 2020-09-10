Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ассоциация менеджеров проведет второй форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи". Мероприятие пройдет в МИА "Россия сегодня" 15 сентября 2020 года с 11:00 до 16:30. Онлайн-трансляция будет доступна на ресурсах Ассоциации менеджеров и МИА "Россия сегодня".
На форуме выступят генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок, профессор IE Business School Марко Эспозито, первый исполнительный вице-президент по развитию массового рынка ПАО "Вымпелком" Арташес Сивков, генеральный директор "Мэри Кэй" в России Алла Соколова, президент ГК "Русские башни" Александр Чуб.
Участники мероприятия обсудят новые вызовы в системе управления, влияние цифровой трансформации и искусственного интеллекта на принятие решений, а также влияние кризиса на управленческие подходы.
"Современные вызовы требуют от лидеров взвешенного похода без слепой опоры на "автопилот" прошлых кризисов. Ключевым становится учет критичных факторов развития, которые начинают играть решающую роль при принятии того или иного управленческого решения, – биоэкологических, социально-этических, технологических и цифровых факторов, а также финансово-экономических", – говорится в анонсе мероприятия.
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