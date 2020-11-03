Лауреатов премии "Гордость нации" наградили в Москве

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В музыкальном театре "Геликон-опера" прошла церемония награждения участников премии "Гордость нации". Об этом сообщили в пресс-службе Ассамблеи народов России.

Лауреатов награждали по семи направлениям:



За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;

За вклад в сохранение и развитие родных языков;

За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики;

За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;

За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества;

За вклад в сохранение и развитие культуры народов России;

За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

Победителями в рамках номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества" стали директор Москового дома национальностей Владимир Тарасов, первый замдиректора Диляра Сафаралиева и начальник Московского центра интеграции Галина Бурова. Они получили звания лауреатов I степени.

Премия "Гордость нации" вручается участникам за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. В этом году лауреатами премии стал 31 человек. Премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, которые работают в сфере нацотношений.

Мероприятие проходило по инициативе Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России".

