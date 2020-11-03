Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

03 ноября, 22:02

Лауреатов премии "Гордость нации" наградили в Москве

культура

Фото: соцсети

В музыкальном театре "Геликон-опера" прошла церемония награждения участников премии "Гордость нации". Об этом сообщили в пресс-службе Ассамблеи народов России.

Лауреатов награждали по семи направлениям:

  • За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;
  • За вклад в сохранение и развитие родных языков;
  • За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики;
  • За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;
  • За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества;
  • За вклад в сохранение и развитие культуры народов России;
  • За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

Победителями в рамках номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества" стали директор Москового дома национальностей Владимир Тарасов, первый замдиректора Диляра Сафаралиева и начальник Московского центра интеграции Галина Бурова. Они получили звания лауреатов I степени.

Премия "Гордость нации" вручается участникам за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. В этом году лауреатами премии стал 31 человек. Премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, которые работают в сфере нацотношений.

Мероприятие проходило по инициативе Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать