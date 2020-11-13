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Культура

16:59

Группа AC/DC выпустила новый альбом

культура

Фото: ТАСС/mpi04/MediaPunch via www.imago-images.de

Австралийская рок-группа AC/DC опубликовала в Сети новый альбом.

Лонгплей, получивший название "Power Up", состоит из 13 композиций. В подготовке 17-й студийной записи участвовали вокалист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс, гитарист Ангус Янг, ритм-гитарист Стиви Янг и барабанщик Фил Радд.

Ранее музыканты представили два сингла с альбома – Realize и Shot in the Dark.

AC/DC посвятили свою новую полноформатную работу памяти ритм-гитариста Малькольма Янга, который скончался в 2017 году, но до этого успел принять участие в записи альбома.

Вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс и барабанщик Фил Радд вернулись в состав группы в конце сентября 2020 года. Пост с фотографией всех музыкантов в Сети стал окончательным подтверждением слухов о воссоединении коллег.

Рок-группа AC/DC выпустила новый альбом

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