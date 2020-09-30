Стало известно, кто войдет в воссоединившийся состав группы AC/DC

Фото: twitter.com/acdc
В музыкальную группу из Австралии AC/DC, по данным издания Louder, вернутся бывшие ее участники: вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс и барабанщик Фил Радд. На странице в Twitter коллектива появился постер с изображением данных музыкантов.
ARE YOU READY? #PWRUP pic.twitter.com/8gLuBElOci— AC/DC (@acdc) September 30, 2020
Пост стал подтверждением слухов, родившихся еще в 2018 году, о том, что трое артистов вернутся на сцену.
Накануне в соцсети был опубликован небольшой ролик с изображением красной молнии – знаменитым логотипом группы. Это послужило своеобразным релизом выхода новых композиций.
В Louder отметили, что новый альбом группы может выйти в ноябре этого года.
Ранее легендарная рок-группа The Rolling Stones порадовала поклонников не изданной ранее песней под названием Scarlet. Композиция была написана в октябре 1974 года и с того времени нигде не выпускалась. Предположительно, она войдет в сборник Goat’s Head Soup, который может выйти осенью.
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