Джаред Лето сыграет Энди Уорхола

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Голливудский актер и лидер музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето объявил о намерении сыграть роль художника Энди Уорхола. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Да, это правда, что я сыграю Энди Уорхола в будущем фильме. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. С днем рождения, Энди. Мы скучаем по тебе и твоей гениальности", – написал Лето.

На данный момент подробности проекта не уточняются. Известно, что в 2016 году Лето приобрел права на книгу Виктора Бокриса "Уорхол: Биография". Музыкант планировал сыграть главную роль в байопике и спродюсировать картину.

Энди Уорхол завоевал славу как реформатор искусства и рекламы в 1960-х годах. Для создания своих картин он начал использовать индустриально-массовые способы производства, применяя трафаретную печать и шелкографию. В творчестве Уорхол концентрировал внимание на предметах повседневного быта, придавая им новый смысл.

