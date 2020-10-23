Новый альбом группы Би-2 появился в Сети

Фото: vk.com/b2band

Новый альбом группы Би-2 "Нечетный воин 4. Часть 1" появился в Сети. В новый релиз вошли 12 песен.

В записи пластинки приняли участие Manizha, Инна Желанная и Игорь Журавлев, Ренарс Кауперс, Сабрина, Валерий Дайнеко, Андрей Макаревич, Владимир Шахрин, Андрей Мисин, Настя Полева, Егор Белкин и Володя Котляров.

Автор песен – поэт, композитор и идеолог проекта Михаил Карасев. Вторая по нумерации часть альбома Retro Edition вышла раньше первой части – в 2019 году.

"Если сравнивать со второй частью, то альбом получился более электронным. Retro Edition была больше ориентирована на 70-е годы, а этот релиз – в духе эпохи 80-х годов", – рассказал музыкант Александр Уман.

Ранее певец Егор Крид появился в новом клипе Тимати. Видеоряд сопровождает трек "Звездопад". По сюжету ролика, Тимати предлагает Егору Криду записать совместный клип по примеру Джастина Бибера, Дрейка и DJ Khaled. В нем Бибер исполнил роль другого музыканта.