Крид снялся в роли Тимати в клипе на песню "Звездопад"

Фото: скриншот видео youtube.com/Тимати

Певец Егор Крид появился в новом клипе Тимати. Видеоряд, опубликованный на YouTube, сопровождает трек "Звездопад".

По сюжету ролика Тимати предлагает Егору Криду записать совместный клип по примеру Джастина Бибера, Дрейка и DJ Khaled. В нем Бибер исполнил роль другого музыканта.

В новой песне Тимати исполнителя играет Егор Крид. В тексте песни упоминаются и другие рэперы – Джиган и Гуф.

Видео: youtube.com/Тимати

Клип на песню "Звездопад" уже посмотрели более 1,1 миллиона раз, у ролика 162 тысячи лайков и 7,2 тысячи дизлайков.

Новый альбом Тимати, по словам самого музыканта, опубликуют в конце октября. Об этом рэпер рассказал в своем Instagram-аккаунте.

