Более 25 млрд рублей заработали отечественные фильмы от кинопроката за 8 месяцев

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Свыше 25,7 миллиарда рублей заработали российские фильмы от кинопроката за последние восемь месяцев. Об этом сообщила ТАСС глава министерства культуры РФ Ольга Любимова на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По ее словам, объем российского рынка кинопроката на данный момент обеспечен более чем на 80% отечественными фильмами. При этом в 2024 году сразу 7 российских кинокартин заработали свыше 1 миллиарда рублей, уточнила Любимова.

Ранее в столице прошла Московская международная неделя кино, в которой поучаствовали представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели из 47 стран.

Москва по итогам данного мероприятия подписала девять соглашений как с российскими, так и иностранными партнерами. В общей сложности мероприятие посетили свыше 600 тысяч человек.

