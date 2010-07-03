Шнур и Noize MC сойдутся в музыкальном баттле

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и хип-хоп исполнитель Noize MC сойдутся в музыкальном баттле. Сражение пройдет на "ЦСКА Арене", говорится на странице мероприятия в соцсети Facebook.
Музыканты будут биться "за честь и титул благороднейшего поэта современности". В состязаниях четыре раунда. В первом Шнур и Noize MC представят каверы, во втором исполнят собственные хиты. Соперник сможет перехватить микрофон в любой момент и закончить по-своему.
В третьем раунде музыканты исполнят свои песни в трех разных жанрах, в четвертом – споют с приглашенными звездами, имен которых пока держат в секрете. Дуэль состоится 23 ноября, победителя выберут зрители.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров предложил разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах. По мнению музыканта, язык должен использоваться в полном объеме. В качестве примера он сравнил создателей кино с художниками. Также артист предложил отменить процедуру выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Он посетовал на то, что кино в России лицензируется, а вся остальная деятельность культуры – нет.
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