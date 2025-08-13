Сын Щербакова: актер остается в реанимации после проведения операции на шейке бедра

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Елена Никитченко

Российский актер театра и кино Борис Щербаков остается в реанимации после операции на шейке бедра. Об этом ТАСС сообщил сын народного артиста России Василий Щербаков.

Сын актера назвал стандартным пребывание его отца в реанимации после операции.

О том, что Щербакову сделают операцию из-за перелома шейки бедра, рассказывала ранее жена артиста Татьяна Бронзова. По ее словам, данная травма была получена ее супругом после падения.

По данным СМИ, 75-летний актер поскользнулся на коврике на балконе и упал. Сам Щербаков заявлял, что чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку. В НИИ имени Склифосовского уточняли, что актер находится в состоянии средней тяжести.

