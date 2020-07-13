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Общество

16:53

Кинотеатры могут возобновить работу с 13 июля по решению глав регионов

культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о возможности возобновления работы кинотеатров РФ с 13 июля при согласии региональных властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Ведомство отменило предписанные ранее рекомендации о приостановке работы кинотеатров с 23 марта. Новый приказ разрешает возобновить демонстрацию фильмов при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ.

При этом кинотеатры обязаны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические нормы и рекомендации по недопущению распространения коронавируса.

Ранее Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений. Так, с 13 июля свою работу может возобновить любой бизнес, открываются образовательные учреждения, детские лагеря и парки.

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