Более 70 ТЮЗов отремонтируют в России к 2024 году

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Более 70 театров юного зрителя по всей России планируется модернизировать к 2024 году в рамках реализации национального проекта "Культура", заявила замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заместитель министра посетила Хабаровский краевой ТЮЗ, который перенес капитальный ремонт в 2021 году. В театре появилась трансформируемая зрительская трибуна, благодаря чему количество мест в зале возросло со 178 до 207, а также обновлена и переоборудована машинерия сцены.

"До 2024 года мы сможем в такие уникальные театры превратить каждый нуждающийся. Более 70 театров юного зрителя будет отремонтировано и реконструировано в рамках национального проекта "Культура", – сказала Ярилова.

Также она высоко оценила политику руководства театра, благодаря которой ему удалось значительно расширить аудиторию – днем ТЮЗ показывает детские представления, а в вечерние и ночные часы в нем проходят показы для родителей.

"Это замечательная идея, и ею стоит воспользоваться другим регионам России", – сказала Ярилова.

По словам замминистра, модернизация сцены позволила коллективу ТЮЗа делать новые постановки и привлекать новых зрителей.

Ранее сообщалось, что процесс реставрации здания Театра эстрады в Москве завершен на 70%. Окончание работ запланировано на конец 2022 года. В настоящее время специалисты восстанавливают колоннаду портика у главного входа в здание.