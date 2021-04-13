Актер Маколей Калкин впервые стал отцом

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Американский актер Маколей Калкин, наиболее известный по роли в культовом фильме "Один дома", впервые стал отцом в возрасте 40 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Матерью первенца стала 33-летняя актриса Бренда Сонг, которая родила ребенка в клинике Лос-Анджелеса.

Известно, что у пары родился мальчик. Ему дали имя Дакота в честь сестры Калкина, погибшей в автокатастрофе.

Новоиспеченные родители заявили, что сейчас они вне себя от радости.

Ранее Джастин Тимберлейк сообщил о рождении своего второго ребенка. Певец подтвердил рождение ребенка спустя почти полгода на шоу Эллен Дедженерес. Скрыть беременность супруги и рождение малыша семье удалось благодаря карантину.