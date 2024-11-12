Более пяти тысяч крыс были задействованы при съемках фильма "Носферату"

Фото: кадр из фильма "Носферату"; режиссер – Роберт Эггерс; производство – Maiden Voyage Pictures Studio 8 Birch Hill Road Entertai

На съемках фильма Роберта Эггерса "Носферату" было задействовано более пяти тысяч крыс, рассказал режиссер на предпоказе картины в Лос-Анджелесе.

"Я не знал, что крысы страдают недержанием мочи, поэтому запах был просто безумный", – цитирует Deadline Эггерса.

Ремейк проекта Фридриха Мурнау выйдет на экраны 25 декабря. Первые зрители остались довольны проделанной съемочной командой работой.

Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард, Лили-Роуз Депп, Николас Холт и Уиллем Дефо. Завязкой сюжета станет влюбленность вампира, графа Орлока в жену своего риэлтора.

Между тем американский актер Бен Аффлек переживает, что из-за нестабильности кинобизнеса больше не будет сниматься в кино. Артист думает над тем, чтобы покинуть Голливуд, так как киностудия нестабильна ни для актеров, ни для сценаристов, ни для режиссеров.

Однако вместе с партнером по бизнесу актером Мэттом Дэймоном он поставил перед собой задачу уравновесить ситуацию, чтобы соблюсти интересы и студии, и ее работников.