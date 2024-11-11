"Веном-3" продолжил лидировать в мировом бокс-офисе

Фото: кадр из фильма "Веном: Последний танец"; режиссер – Келли Марсел; производство – Arad Productions/Columbia Pictures Corporation, Hutch Parker Entertainment, Marvel Entertainment, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures

Кинокомикс "Веном: Последний танец" повторно стал самым популярным в североамериканском и международном прокате. Триквел успел собрать около 394,2 миллиона долларов, сообщает портал The Numbers.

К моменту публикации фильм получил 114,8 миллиона долларов в Северной Америке и 279,4 миллиона долларов в остальных странах, где он вышел в кинопрокате. При этом россияне не смогли официально посмотреть картину в связи с прекращением работы студии Sony Pictures на территории государства.

Роль журналиста Эдди Брока и его инопланетного альтер-эго в третьем фильме снова исполнил Том Харди. Кроме того, артист стал соавтором сценария триквела.

При этом критики отнеслись к "Последнему танцу" негативно. Фильм оценили на 41% на Rotten Tomatoes и 41 балл из 100 на Metacritic.

Ранее стало известно, что ирландский актер Колин Фаррелл, сыгравший главного героя в сериале DC Studios "Пингвин", хочет получить роль в сиквеле "Бэтмена". Однако сценарий второй части Фаррелл пока не читал.

