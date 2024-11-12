Бен Аффлек заявил о страхе лишиться возможности сниматься в кино

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Американский актер Бен Аффлек переживает, что из-за нестабильности кинобизнеса больше не будет сниматься в кино, сообщает Pravda.Ru.

"Я в шаге от того, чтобы меня отменили, или я в шаге от того, чтобы больше никогда не сниматься в кино, и у меня есть семья и так далее", – отметил Аффлек.

Артист думает над тем, чтобы покинуть Голливуд, так как киностудия не стабильна ни для актеров, ни для сценаристов, ни для режиссеров. Так, по его словам, из-за провала в прокате многих фильмов актеры привыкли брать авансы вместо получения зарплаты после выхода картины.

Однако вместе с партнером по бизнесу актером Мэттом Дэймоном он поставил перед собой задачу уравновесить ситуацию, чтобы соблюсти интересы и студии, и ее работников. Аффлек подчеркнул, что сейчас риска не избежать, так как Голливуд пробует форматы и идеи, которые в итоге могут оказаться неактуальными для зрителя.

Ранее в прокате провалился сиквел "Джокера", первая часть которого очень понравилась зрителям. В Сети предположили, что сиквел не удался из-за смены формата – на этот раз режиссер Тодд Филлипс неожиданно решил превратить историю в мюзикл. Но в то же время критики подчеркнули, что все музыкальные номера были блеклыми и незапоминающимися.

По официальным данным, за первый уик-энд лента с бюджетом в 200 миллионов долларов собрала в США около 40 при прогнозе минимум в 70.