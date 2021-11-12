Медики рассказали о состоянии актрисы Сафоновой после ДТП

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Актриса Елена Сафонова, попавшая в аварию в Москве, остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

"Состояние средней тяжести, температура 36,6", – говорится в сообщении.

До этого медики оценивали состояние Сафоновой также как средней степени тяжести. В медучреждении сообщали, что она лежит в отделении "Вторая травма".

В среду, 10 ноября, в районе дома № 44 на проспекте Мира произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого пострадали два человека. Одной из пострадавших стала заслуженная артистка РФ Елена Сафонова.

Согласно предварительной версии, причиной инцидента могло стать нарушение правил перестроения водителем BMW: тот, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилями, двигавшимися в попутном и встречном направлениях.

