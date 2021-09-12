Актриса Анастасия Макеева рассказала о состоянии после госпитализации

Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева в своем Instagram рассказала, как чувствует себя после госпитализации.

По словам артистки, у нее случился нервный срыв из-за постоянного преследования прессы, а на этом фоне появились панические атаки и случился острый приступ панкреатита.

Макеева поделилась, что медики купировали обострение и прописали "мешок таблеток и уколов". Врач также рекомендовал ей остаться на некоторое время в больнице, но актриса отказалась, объяснив, что "жизнь никто не отменял" и ей необходимо возвращаться на сцену в театр.

О госпитализации актрисы сообщил ее муж Роман Мальков 5 сентября. Он заявил, что состоянии супруги ухудшилось из-за стресса, который был вызван скандалом, поднятым журналистами вокруг Макеевой и его бывшей жены Светланы Мальковой.

Певец и композитор Александр Градский прокомментировал сообщения о своей госпитализации. В своем комментарии сам Градский назвал сообщения СМИ "чушью".

