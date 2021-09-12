Актриса Анастасия Макеева рассказала о состоянии после госпитализации

Фото: instagram.com/makeevan
Актриса Анастасия Макеева в своем Instagram рассказала, как чувствует себя после госпитализации.
По словам артистки, у нее случился нервный срыв из-за постоянного преследования прессы, а на этом фоне появились панические атаки и случился острый приступ панкреатита.
Макеева поделилась, что медики купировали обострение и прописали "мешок таблеток и уколов". Врач также рекомендовал ей остаться на некоторое время в больнице, но актриса отказалась, объяснив, что "жизнь никто не отменял" и ей необходимо возвращаться на сцену в театр.
О госпитализации актрисы сообщил ее муж Роман Мальков 5 сентября. Он заявил, что состоянии супруги ухудшилось из-за стресса, который был вызван скандалом, поднятым журналистами вокруг Макеевой и его бывшей жены Светланы Мальковой.
Певец и композитор Александр Градский прокомментировал сообщения о своей госпитализации. В своем комментарии сам Градский назвал сообщения СМИ "чушью".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: