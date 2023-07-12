Режиссера Александра Митту выписали из больницы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Народного артиста России, режиссера и сценариста Александра Митту выписали из Боткинской больницы. Об этом его сын Евгений рассказал ТАСС.

По его словам, Митта чувствует себя хорошо и находится дома.

В начале июля в СМИ появилась информация, что 90-летнего режиссера парализовало, а его сын вызвал ему скорую помощь. Последний опроверг эту информацию.

При этом помощница Митты заявила, что домой к режиссеру все же приезжали врачи, которые хотели его госпитализировать. А в медучреждении между тем утверждали, что он попал в реанимацию.

Затем сын Митты сообщил, что его отец проходит обычное обследование в Боткинской больнице, с ним все нормально.

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