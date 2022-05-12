В Музеях Московского Кремля сообщили, что возвращение экспонатов Фаберже идет по плану

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральный директор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина сообщила, что возвращение экспонатов Фаберже осуществляется по плану.

Всего на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики к революции" было предоставлено 10 экспонатов. Выставка открылась в ноябре 2021 года и завершилась 8 мая.

Крупная экспозиция, посвященная всемирной славе русского ювелира Карла Фаберже, проводилась в столице Великобритании впервые. Кроме работ Фаберже, там были представлены предметы, принадлежавшие членам российской царской семьи.

Ранее сообщалось, что три яйца Фаберже из коллекции Московского Кремля выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина отметила, что больше трех пасхальных яиц на выставки музей не дает.