Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:40

Культура
Главная / Новости /

Bloomberg: Metallica выпустит концертный фильм для просмотра в AR-очках

Группа Metallica выпустит фильм-концерт для просмотра в AR-очках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Американская рок-группа Metallica выпустит концертный фильм для просмотра с использованием очков дополненной реальности Vision Pro от корпорации Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, 26-минутный фильм сняли в сентябре прошлого года. Он будет доступен в формате демоверсии в магазинах Apple Store по всему миру с 14 марта, указано в публикации.

Концертный фильм снимался в Мехико. Он включает в себя исполнение таких песен, как Whiplash и Enter Sandman.

"Мы всегда были заинтересованы в расширении границ", – цитирует агентство барабанщика коллектива Ларса Ульриха.

Российская певица и продюсер МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) заявила, что ей поступило предложение о съемке художественного фильма про ее жизнь. По словам исполнительницы, команда постарается передать эмоционально все моменты, о которых раньше Абросимова не могла рассказывать. Однако подробности съемок пока неизвестны.

Какую песню группы Metallica москвичи считают культовой

Читайте также


культуракино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика