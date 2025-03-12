Bloomberg: Metallica выпустит концертный фильм для просмотра в AR-очках

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Американская рок-группа Metallica выпустит концертный фильм для просмотра с использованием очков дополненной реальности Vision Pro от корпорации Apple. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, 26-минутный фильм сняли в сентябре прошлого года. Он будет доступен в формате демоверсии в магазинах Apple Store по всему миру с 14 марта, указано в публикации.

Концертный фильм снимался в Мехико. Он включает в себя исполнение таких песен, как Whiplash и Enter Sandman.

"Мы всегда были заинтересованы в расширении границ", – цитирует агентство барабанщика коллектива Ларса Ульриха.

Российская певица и продюсер МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) заявила, что ей поступило предложение о съемке художественного фильма про ее жизнь. По словам исполнительницы, команда постарается передать эмоционально все моменты, о которых раньше Абросимова не могла рассказывать. Однако подробности съемок пока неизвестны.