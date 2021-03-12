Названы номинанты на антипремию "Золотая малина – 2021"

Фото: David Swanson/EPA/ТАСС
Фильмы "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", Остров фантазий", "Мьюзик" и "Абсолютное доказательство" вошли в число номинантов на антипремию "Золотая малина" в категории худший фильм года.
Звание худшего актера года могут присудить Роберту Дауни – младшему за роль в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", Адаму Сэндлеру за игру в комедийном фильме "Хэллоуин Хьюби" и Микеле Морроне, который сыграл в картине "365 дней". Также в этой номинации представлены Майк Линделл ("Абсолютное доказательство") и Дэвид Спейд ("Не та девушка").
На роль худшей актрисы претендуют Энн Хэтэуэй за игру в фильме "Последнее, чего он хотел", Кэти Холмс за роль Лайзы в картине "Кукла 2: Брамс", Кейт Хадсон (роль Зу в картине "Мьюзик"), Лорен Лапкус (Мисси, "Не та девушка"), Анна-Мария Сиклуцка (Лаура Бель, "365 дней").
В категории "Худшая мужская роль второго плана" представлены Чеви Чейз ("Великолепный мистер Данди"), Руди Джулиани ("Борат 2"), Шайа ЛаБаф ("Выбивая долги"), Арнольд Шварценеггер ("Тайна печати дракона"), Брюс Уиллис ("Брешь", "Приказано: уничтожить", "Дожить до утра").
В этой же категории среди женщин находятся Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Люси Хейл ("Остров фантазий"), Мэгги Кью ("Остров фантазий"), Кристен Уиг ("Чудо-женщина: 1984"), Мэдди Зиглер ("Мьюзик").
В категории "Худшая экранная пара" номинированы Мария Бакалова и Руди Джулиани ("Борат 2"), Роберт Дауни – младший и его "валлийский" акцент ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Харрисон Форд и собака ("Зов предков"), Лорен Лапкус и Дэвид Спейд ("Не та девушка"), Адам Сэндлер и его голос ("Хэллоуин Хьюби").
В номинации "Худший режиссер года" оказались Чарльз Бэнд ("Барби и Кендра"), Барбара Бяловас и Томаш Мандес ("365 дней"), Стивен Гейган ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Рон Ховард ("Элегия Хиллбилли"), Сиа ("Мьюзик").
В категории "Худший ремейк, сиквел или подделка" представлены такие картины, как "365 дней", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий", "Хэллоуин Хьюби", "Чудо-женщина: 1984".
На антипремию также выдвинуты сценарии фильмов "365 дней", "Барби и Кендра", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Остров фантазий", "Элегия Хиллбилли". "Победителей" в перечисленных номинациях назовут 24 апреля.
Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном. Антинаградой является пластиковая ягода малина, покрытая золотой краской.
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