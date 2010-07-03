Тело народного артиста СССР Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище.
"Процедура кремации уже завершилась. Завтра пройдут похороны на Новодевичьем кладбище", – цитирует Агентство "Москва" директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.
Во вторник, 12 марта, прошла гражданская панихида по артисту. Проститься с Этушем пришли сотни людей с цветами, а также народный артист РФ Александр Галибин, народная артистка России Юлия Рутберг, председатель комиссии Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.
В Москве простились с Владимиром Этушем
Владимира Этуша не стало 9 марта. По словам его дочери, у артиста были проблемы с сердцем. Незадолго до смерти его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц.
Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Сыграл более ста ролей в театре и кино. Одна из его самых известных ролей – заведующий райкомхозом Саахов в "Кавказской пленнице". В числе его работ – "Овод", "12 стульев", "Дело давно минувших дней", "Приключения Буратино", "Иван Васильевич меняет профессию". В 1984 году актер получил звание народного артиста СССР.
Ранее сообщалось, что на доме Владимира Этуша в Москве может появиться мемориальная табличка – с такой инициативой выступили столичные власти. Мосгордума готова их поддержать.
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