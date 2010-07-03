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15:38

Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

культура

15:38

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Тело народного артиста СССР Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище.

"Процедура кремации уже завершилась. Завтра пройдут похороны на Новодевичьем кладбище", – цитирует Агентство "Москва" директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Во вторник, 12 марта, прошла гражданская панихида по артисту. Проститься с Этушем пришли сотни людей с цветами, а также народный артист РФ Александр Галибин, народная артистка России Юлия Рутберг, председатель комиссии Мосгордумы Евгений Герасимов и другие.

В Москве простились с Владимиром Этушем

Владимира Этуша не стало 9 марта. По словам его дочери, у артиста были проблемы с сердцем. Незадолго до смерти его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц.

Этуш родился в 1922 году. В 1939 году он поступил в Театральное училище имени Щукина. Сыграл более ста ролей в театре и кино. Одна из его самых известных ролей – заведующий райкомхозом Саахов в "Кавказской пленнице". В числе его работ – "Овод", "12 стульев", "Дело давно минувших дней", "Приключения Буратино", "Иван Васильевич меняет профессию". В 1984 году актер получил звание народного артиста СССР.

Ранее сообщалось, что на доме Владимира Этуша в Москве может появиться мемориальная табличка – с такой инициативой выступили столичные власти. Мосгордума готова их поддержать.

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культура

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