Церемония прощания с Владимиром Этушем завершилась

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Гражданская панихида по народному артисту СССР Владимиру Этушу завершилась в театре имени Вахтангова. Гроб с телом артиста вынесли из здания, пришедшие проводили его аплодисментами, передает корреспондент Агентства "Москва".

Проститься с Этушем пришли сотни людей с цветами, а также народный артист РФ Александр Галибин, народная артистка России Юлия Рутберг, телеведущий Андрей Максимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, актер Леонид Ярмольник, ректор театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев, народный артист РФ Алексей Гуськов, заслуженная артистка РФ Клара Новикова, заслуженный артист РФ Александр Олешко, телерадиоведущий Давид Шнейдеров.

Этуша кремируют на Троекуровском кладбище. Захоронение состоится 13 марта на Новодевичьем кладбище.

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Актер театра и кино, народный артист СССР, педагог Владимир Этуш умер в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни.

Этуш родился в 1922 году в Москве. После начала Великой Отечественной войны записался добровольцем на фронт, попал в школу военных переводчиков в Ставрополе и в стрелковый полк.

В 1943 году актер получил тяжелое ранение в Запорожской области Украинской ССР и вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина. В 1945 году после окончания училища его приняли в труппу театра имени Вахтангова.

Этуш сыграл Сеида-Али в фильме "Адмирал Ушаков", Саахова в "Кавказской пленнице", инженера Брунса в "Двенадцати стульях", Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабаса Барабаса в "Приключениях Буратино".

В 1976 году актеру присвоили звание профессора. В 1987–2003 годах он был ректором института имени Щукина, с 2003 года стал его художественным руководителем.