Депутат Госдумы порекомендовала россиянам перечитать "Бесов" Достоевского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам стоит еще раз перечитать роман Федора Достоевского "Бесы", заявила депутат Госдумы Ольга Германова. Русского писателя она считает тонким психологом, сообщает News.ru.

Германова отметила, что данное произведение будет полезно тем людям, которые постоянно пишут негативные комментарии в интернете.

"Потому что открываешь комментарии и идут только отрицательные, такой негатив идет сегодня на власть, на правительство, без разбора, что бы ни сделали, все плохо. Причем комментируют те, кто сам, в общем-то, ничего не делает, кроме комментариев, ничего не пишет", – отметила депутат.

Германова также предложила ознакомиться с речью писателя на открытии памятника поэту Александру Пушкину. По ее словам, это необходимо сделать, если есть сомнения в самобытности русского народа.

"Для меня Достоевский – великий психолог, великий писатель. Он никогда не умрет, не канет в Лету, он всегда будет актуален", – заключила Германова.

Ранее Германова рассказала, что не поддерживает идею Виталия Милонова о запрете незамужним россиянкам посещать Турцию. По ее словам, это ущемление прав женщин. При этом Германова подчеркнула, что с девушками нужно вести разъяснительную беседу, чтобы они понимали, какие опасности могут поджидать их за границей.

