Кинопоказы и мастер-классы пройдут в кинопарке "Москино" 12 и 13 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В эти выходные, 12 и 13 октября, посетители кинопарка "Москино" научатся готовить различные блюда и продегустируют деликатесы, смогут попробовать себя в актерском мастерстве, сделать снимок в стиле "из прошлого", увидеть представление театра теней и посетить занятия по гриму, вокалу и другим видам искусства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 12 октября, на территории кинопарка будут работать три шатра в рамках фестиваля "Золотая осень". В одном из них с 12:00 до 19:45 гости смогут принять участие в мастер-классах.

Посетителям предложат попробовать четыре вида чая с пряниками, баранками и сушками. Кроме того, запланирована примерка павловопосадских платков, кокошников и картузов.

В рамках формата киновыходных мастер-шеф поделится секретами лепки пельменей и вареников с начинкой из красной рыбы и вишни. После мастер-класса гости попробуют блюда, приготовленные своими руками.

Также для гостей будет организован мастер-класс по приготовлению традиционных русских напитков: вишневого лимонада, брусничного морса и медового сбитня.

В 11:00 в соседнем павильоне состоится занятие по художественной резьбе по тыкве. Мастер научит всех желающих создавать настоящие произведения искусства из овощей, вырезая на них узоры и орнаменты.

В воскресенье, 13 октября, гости смогут создать свечи из вощины с добавлением эфирных масел, сухих трав и сухоцветов. Также пройдет мастер-класс по созданию экокормушек для птиц из картона и решетки из палочек и теста.

Посетителям кинопарка предложат перекусить паштетами из куриной и говяжьей печени с добавлением ягод и грибов, паштетом из кролика с кедровыми орехами, паштетами из форели, тунца и утки, а также риетом из красной рыбы с маслинами.

В рамках фестиваля "Золотая осень" откроются площадки фермеров, которые представят широкий ассортимент колбасных изделий, сыра и деликатесов. Среди них будут представлены копчености из мяса утки, баранины и телятины. Также на прилавках можно будет найти разнообразные виды копченой и вяленой рыбы.

У гостей будет шанс запечатлеть себя на фоне декораций площадок "Уездный город", "Партизанская деревня" и "Ковбойский городок".

Посетители кинопарка смогут посетить экскурсию "Киноэкспедиция", которая пройдет на локациях "Уездный город", "Питерский бар", "Ковбойский городок", "Городской дворик", "Улицы Берлина" и "Театр Гонзаги". Экскурсии будут проходить по субботам и воскресеньям с 11:00 до 17:00.

Кроме того, в парке сказок для детей подготовлена анимационная программа. Им предложат попробовать свои силы в игре "Черчение". Участникам предстоит с закрытыми глазами сконструировать из каната овал, квадрат или ромб.

Для любителей активных игр есть испытание "Мегатетрис". В ходе эстафеты участники должны будут найти части тетриса и создать из них высокую башню. Анимационные спортивные программы будут проходить с 11:00 до 17:00 12 и 13 октября.

На открытых локациях состоятся постановочные съемки фильма. Гости примерят на себя образы самых известных персонажей российского кино.

В декорациях "Питерский бар" будет снята сцена из фильма "Три мушкетера". А на площадке "Ковбойский городок" воссоздадут сцену знакомства жителей американского городка с главным героем фильма "Человек с бульвара Капуцинов" – мистером Джонни Фестом.

Помимо этого, в кинопарке пройдут показы мультфильмов "Лунтик. Возвращение домой" и "Малышарики. День рождения", а также фильмов "Руки вверх", "Василиса и хранители времени", "Граф Монте-Кристо".

Между тем сервис Russpass составил 5 маршрутов по площадкам фестиваля "Золотая осень", которые состоят из гастрономических и арт-прогулок, путешествий по северо-востоку Москвы, креативным кластерам и паркам.

Гастрономический маршрут проложен по главным улицам столицы, на которых расположены рестораны с тематическим меню. Еще один маршрут проходит через самые "осенние" места – от Тимирязевского парка и Мичуринского сада до главных площадок фестиваля.