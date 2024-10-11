Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass составил 5 маршрутов по площадкам фестиваля "Золотая осень", которые состоят из гастрономических и арт-прогулок, путешествий по северу-востоку Москвы, креативным кластерам и паркам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гастрономический маршрут проложен по главным улицам столицы: в ресторанах Камергерского переулка можно попробовать блюда из особого меню, а в шале на Тверской площади – тыквенный латте, горячий напиток "Золотая осень", пунш и чай с пряностями.

Для семей с детьми будет интересен маршрут по арт-площадкам фестиваля. На Тверской площади всех желающих ждут мастер-класс по украшению тыкв, перформанс по росписи арт-стены, детский спектакль и выступление музыкального коллектива. Также открыты фургончики с чаем и пончиками с сезонными начинками.

Маршрут "Золотая осень в Москве: гастрономия, парки и креативные кластеры" стартует с посещения территории комплекса "Тимирязев центр", где до 12 октября проходит масштабная сельскохозяйственная выставка.

Гости смогут ознакомиться с экспозицией, прогуляться по паркам, посетить творческие пространства и осмотреть их современный дизайн, а затем отправиться в центр города. На Тверской площади для гостей подготовлены творческие мастер-классы и дегустация сезонных блюд с брусникой и лисичками.

Гости маршрута "Яблоки, тыквы и Яуза: встречаем осень на северо-востоке Москвы" смогут не только насладиться яркими вкусами сезонных продуктов, но и сделать запоминающиеся фотографии в красивых локациях.

Пятый маршрут "Все краски осени в парках и на площадях столицы" проходит через самые "осенние" места – от Тимирязевского парка и Мичуринского сада до главных площадок фестиваля.

Также для гостей фестиваля "Золотая осень" подготовили масштабную гастропрограмму. Так, на Тверской площади готовят на гриле сочные стейки из форели в цитрусовом маринаде, а также хрустящие баклажаны с томатами.

На площади Революции гости могут попробовать блины с медом, печеными яблоками, кедровыми орехами и взбитыми сливками. В сквере у Гольяновского пруда ресторан предлагает мясную солянку и скоблянку с грибами, чай с облепихой или брусникой и традиционный осенний напиток с пряностями.