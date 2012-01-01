Встречи со звездами и полоса препятствий ждут гостей Moscow Fitness Festival

12 октября в Москве состоится фестиваль Moscow Fitness Festival. Гостей ждет большая программа состязаний и мастер-классов, а также встречи со звездами спорта и фитнеса. Подробнее – в материале Москвы 24.

Обновленная программа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивный фестиваль Moscow Fitness Festival пройдет в "Лужниках" 12 октября. Он уже стал для Москвы ежегодной традицией, но в этот раз организаторы обновили программу мероприятий. Теперь, помимо силовых соревнований, участники смогут проявить себя, пройдя полосу препятствий "Титаны" – в личном или командном зачете. Весь процесс будет освещаться в формате популярного телешоу.

Также на площадке проведут тематическую выставку, семинары от ведущих фитнес-экспертов и открытые мастер-классы. На них выступят звездные гости – российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян, гимнаст, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Сычугов и другие.

Чтобы попасть на фестиваль в качестве зрителя или спортсмена, нужно пройти регистрацию через специальную форму на сайте.

Кроме того, желающие присоединиться к состязаниям должны иметь при себе спортивную форму и сменную обувь. Лучше также взять с собой паспорт и медицинскую справку о состоянии здоровья.

Спортсменам и любителям

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Для профессиональных спортсменов на Moscow Fitness Festival подготовили турнир по армрестлингу. Попробовать свои силы в нем смогут юноши и девушки от 14 лет, а также мужчины и женщины старше 18-ти. Каждому будет необходимо внести благотворительный стартовый взнос в размере одной тысячи рублей.

Участникам предстоит бороться друг с другом правой рукой до двух поражений, а сами соревнования включают несколько этапов:



10:00–11:00 – взвешивание и проведение мандатной комиссии;

11:00–11:10 – торжественное открытие турнира;

11:10–15:00 – предварительные и финальные поединки;

16:00 – награждение.

Мас-рестлинг организуют на площадке для юниоров от 14 до 17 лет и спортсменов от 18-ти (допускаются только те из них, у кого есть третий разряд в данном единоборстве).

В ходе мас-рестлинга двое соперников садятся друг друг напротив друга, упираются ногами в доску и по команде судьи начинают тянуть на себя палку. Победителем считается тот, кому удалось отобрать снаряд или лишить противника равновесия. Выбывают из турнира после двух проигрышей.



Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Победители обоих состязаний получат кубки, медали и дипломы Спорткомитета "Московский спорт", а также подарки от спонсоров фестиваля. Призеров наградят медалями и дипломами.

Для любителей активного образа жизни на фестивале предусмотрены соревнования в нескольких категориях – сила удара, баскетбол, хоккей, аэробайк и высота прыжка. Присоединиться к ним могут все желающие, плюс у участников есть возможность выиграть ценные призы.

Кроме того, гостям праздника предлагается узнать много нового о своем здоровье в лектории. В частности, врач реабилитолог Георгий Темичев расскажет о наиболее частых патологиях тазобедренного сустава и лучших тренировках для их профилактики. Скорректировать свою диету поможет методолог фитнес-проектов, нутрициолог Евгений Паньшин, а врач-эндокринолог Павел Попов объяснит современный тренд на детокс.