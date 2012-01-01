Выставки арт-тыкв, дегустация и ярмарки ждут гостей фестиваля "Золотая осень"

С 4 по 13 октября в Москве пройдет фестиваль "Золотая осень". Для его гостей подготовили 27 тематических площадок с кулинарными, спортивными и музыкальными мероприятиями. Подробнее о программе праздника – в материале Москвы 24.

Масштабный праздник урожая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Традиционный фестиваль "Золотая осень" развернется практически во всех районах города. Гостей ждут 260 часов сценических выступлений, более 2 тысяч часов спортивных соревнований и около 1,5 тысячи часов мастер-классов.

Также во время праздника можно будет посетить дегустации и гастрономические ярмарки: фермеры из более чем 65 регионов России представят на них натуральную продукцию – сезонные овощи, сыры ручной работы, мясные деликатесы, мед, грибы и ягоды.

В этом году к "Золотой осени" впервые присоединились два рыбных рынка "Москва на волне" – Косино-Ухтомский и Митинский. На четырех тысячах квадратных метров представлена продукция со всей страны: от привычных видов рыбы до редких деликатесов. Притом в зоне открытой кухни повара готовят блюда из них для всех желающих.

Отправиться в гастрономическое путешествие можно и в 20 ресторанах, участвующих в фестивале. В них опытные специалисты поделятся рецептами специальных сезонных блюд.

Вход на фестиваль свободный. Выбрать мероприятие можно на сайте RUSSPASS. Максимальное количество участников в творческих мастер-классах – 15 человек, в кулинарных – 12. Все творческие и научные мастер-классы доступны детям с 5 лет, кулинарные – с 6 лет, столярное дело – с 7 лет.

События на любой вкус

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для любителей искусства с 4 по 13 октября на Тверской площади будет открыта выставка "Арт-тыквы": там можно будет увидеть 20 уникальных арт-объектов в виде бахчевых. Дизайн композиций разрабатывали 10 уличных художников, при их создании они использовали 200 банок краски ярких осенних оттенков.

Помимо этого, на площади проведут мастер-классы по росписи глиняных тарелок в жостовской, хохломской и палехской техниках, научат создавать саше с добавлением эфирных масел. Кроме того, здесь установят стену-раскраску, на которой можно будет порисовать маркерами.

5 октября в 17:00 гости "Золотой осени" насладятся выступлением группы "Полина В Полет". Музыкальный коллектив работает в стиле урбанистического дэнса с элементами латино и симфо. А для ценителей народных песен выступит ансамбль "Белое злато", который пройдет на Краснодарской улице 11 октября в 17:00. Вокалисты исполнят песни и пляски, звучание которых создает атмосферу самобытной и удивительной русской деревни.

С 12 по 13 октября для гурманов в кинопарке "Москино" организуют гастрофестиваль. 30 фермеров и более 10 ресторанов представят здесь осеннее меню с осенними блюдами и напитками. В ходе мастер-классов участники попробуют варенье и конфитюр из сезонных фруктов, пунш, тыквенный латте и многие другие деликатесы.

Осенние сеты разработали и рестораны в Камергерском переулке. Пройтись по этому гастрономическому маршруту и оценить его возможно в любой день фестиваля – с 4 по 13 октября. Кроме того, 12-го числа шеф-повара покажут гостям, как правильно готовить варенье на дровяном очаге.

Также в течение всего праздника на окружных площадках организуют спортивные состязания. В их числе – соревнования "Самый сильный". На них участникам предстоит поднимать гири, отжиматься, приседать и выполнять другие силовые упражнения.

Для самых юных спортсменов доступны три площадки для спортивного ориентирования "Веселый фермер" – в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Авиационная и Адмирала Руднева.