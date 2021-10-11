Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой попал в реанимацию

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Муж солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой Кирилл Сыров попал в реанимацию после аварии на мотоцикле, сообщает РИА Новости.
Артистке сообщили об этом перед сольным концертом Instinct. Несмотря на случившееся, певица вышла на сцену.
"За полчаса до начала я узнала о случившемся. Собрала всю волю в кулак и приняла решение все же выйти на сцену. Тем более что у меня есть определенные обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы "Винтаж", – рассказала она.
По словам Плетневой, после концерта она сразу же уехала к мужу, который находится в реанимации.
Ранее в аварию попала телеведущая Ксения Собчак. 9 октября примерно в 21:00 на трассе Адлер – Альпика-Сервис Mercedes, в котором находилась знаменитость, пошел на обгон и выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen 1986 года рождения погибла до приезда скорой.
Собчак рассказала, что после столкновения потеряла сознание. Затем, ассистентка, которая также получила сотрясение мозга, перевела ее в другую машину.
Телеведущая подчеркнула, что ей предлагали госпитализацию в Сочи. Однако она вылетела в Москву, потому что хотела попасть домой к сыну.
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