Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в Москве в формате COVID-free

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Музее Москвы с 19 по 23 октября будут проходить показы нового, 43-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Мероприятие пройдет в формате COVID-free. Об этом говорится на сайте проекта.
Президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский рассказал, что данный формат позволит обеспечить безопасность зрителей и участников, а также стимулировать ответственное отношение среди модного сообщества.
"Уже третий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в phygital-формате. С начала пандемии мы разработали и соблюдаем санитарный протокол на мероприятии, актуализируем его от события к событию, а бекстейдж недели моды – COVID-free-зона еще с осени 2020-го", – рассказал Шумский.
Посетить мероприятие смогут обладатели QR-кода, который выдается привитым или переболевшим коронавирусом гражданам, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа после выдачи результата.
При входе на площадку организаторы мероприятия могут попросить показать QR-код и документ, удостоверяющий личность.
На мероприятии новые коллекции представят более 50 российских и зарубежных дизайнеров.
Весенняя неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошла в Музее Москвы с 20 по 24 апреля. В мероприятии приняли участие более 50 дизайнеров из разных стран. Помимо основной программы в Москве, показы также прошли в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи.
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