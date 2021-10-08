Аналитики составили рейтинг самых популярных столичных мероприятий

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Аналитики компании Tele2 составили рейтинг самых популярных столичных мероприятий в период с июня по сентябрь. Самым посещаемым двухдневным событием стал фестиваль "Итальянские каникулы", а лидером по объему скачанного трафика за сутки – Esquire Weekend.

Специалисты проектного офиса big data провели исследование с помощью геоаналитики, которая позволяет анализировать массивы обезличенных данных о местонахождении абонентов в привязке к дорогам, типам объектов, территории покрытия оператора связи. В рейтинг попали шесть самых ярких медийных событий: Esquire Weekend, Summer Sound Festival, Open Water SUP Fest, OFFF Moscow 2021, "Итальянские каникулы" и "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка".

Отмечается, что "Итальянские каникулы", которые проходили 11–12 сентября на территории "Хлебозавода", собрали около 20% от общего числа абонентов, посещавших массовые мероприятия в сентябре. За двое суток было скачано 1,6 терабайта.

На втором месте – главный международный фестиваль в индустрии дизайна и цифрового искусства OFFF, где посетители 3–4 сентября использовали 1,2 терабайта трафика. 4 и 5 сентября в Зеленом театре ВДНХ прошли концерты рок-музыкантов в рамках "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка", фестиваль попал в тройку лидеров по объему потребляемого трафика с показателем 1 терабайт.

Среди однодневных событий с большим отрывом лидирует Esquire Weekend, который 5 июня открыл фестивальный сезон на "Хлебозаводе". На медиафестиваль пришлось 46% от общего объема потребляемого трафика (1,1 терабайта). 22 августа на дизайн-заводе "Флакон" под открытым небом выступила группа "Каста" в рамках Summer Sound Festival. Здесь абоненты оператора израсходовали 0,6 терабайта трафика, что ставит событие на вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку лидеров Open Water SUP Fest: любители спорта и активного отдыха 12 сентября присоединились к заключительному сап-заезду сезона. В этот день на Гребном канале абоненты оператора скачали 0,3 терабайта трафика.

Самым востребованным среди организаторов мероприятий месяцем стал сентябрь. Каждые выходные на столичных досуговых площадках – общественное пространство "Хлебозавод", ВДНХ, дизайн-завод "Флакон" – клиенты оператора потребляли в среднем в 2,5 раза больше трафика, чем в выходные августа.

Ранее в компании Tele2 составили рейтинг по читаемости электронных книг. На первом месте оказалась работа семейного психолога Людмилы Петрановской "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка".