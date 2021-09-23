Аналитики рассказали, какие электронные книги россияне читали летом

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Книги о детской психологии и воспитании, а также учебная литература стали лидерами по читаемости летом в книжном сервисе MyBook, сообщает пресс-служба оператора мобильной связи Tele2.
Топ рейтинга по читаемости возглавляет работа семейного психолога Людмилы Петрановской "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка". Второй в списке литературы по психологии стала книга-инструкция Виктории Дмитриевой "Это же ребенок! Школа адекватных родителей" о воспитании детей 3–7 лет. На третьем месте по количеству прочтений оказался бестселлер "Счастливый ребенок. Универсальные правила" Андрея Курпатова, где писатель рассказывает, как формируется мозг ребенка, его эмоциональная сфера и умение принимать осмысленные решения.
Также пользователи интересовались исследованием Нины Ливенцовой о причинах детских капризов и подростковых бунтов "Азбука послушания. Почему наказания не помогают и как говорить с ребенком на его языке".
Пользователи также предпочитали и аудиокниги. Среди них – "Война и мир" Толстого, "Старик и море" Хемингуэя и "История России в рассказах для детей в пяти частях" Александры Ишимовой в прочтении Станислава Федосова. Из востребованных цифровых книг оказались музыкальный спектакль о строении человеческого организма "Как устроен человек" и текст редкого издания "Мифы и легенды древних славян".
В целом в Tele2 зафиксировали рост на 30% регистраций в книжном сервисе по подписке MyBook среди своих клиентов летом текущего года.
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