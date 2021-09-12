В Москве впервые вручили литературную премию IBBY-iRead

Фото: instagram.com/ibby.international

В Москве впервые вручили премию IBBY-iRead в рамках 37-го Конгресса Международного совета по детской книге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конгресса.

Отмечается, что лауреатами премии стали Чжу Юнсинь из Китая и Марит Торнквист из Нидерландов.

"Торжественная церемония вручения новой премии IBBY прошла в Российской государственной детской библиотеке. Имена победителей конкурса были названы на Болонской книжной ярмарке, а награды им вручают на 37-м Конгрессе Международного совета по детской книге (IBBY) в Москве. Лично лауреаты присутствовать не смогли, только в режиме онлайн", – говорится в сообщении.

Уточняется, что победители получили по 200 тысяч юаней, а 150 тысяч будут направлены в помощь некоммерческому проекту по продвижению детского чтения.

"На меня очень большое впечатление произвел рассказ одной женщины на Болонской ярмарке о детях, которым носили книги в бомбоубежище. Это был для них единственный способ расслабиться. И я поняла, как много могут сделать книги для детей в беде. И тогда я стала не только писать и рисовать книги, но и ездить по миру, продвигая проекты по детскому чтению", – рассказала победительница из Нидерландов Торнквист.

Премию IBBY-iRead утвердил в 2020 году Шэньчжэньский фонд и Международный совет по детской книге для поощрения людей, которые занимаются популяризацией чтения.

Ранее состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии за научные достижения сомнительной ценности. Ее лауреатами стали ученые из 24 стран мира.

Так, в категории "Премия мира" награда досталась ученым из США, которые доказали, что борода у мужчин способна защитить от ударов в лицо. За "достижения" в области медицины было отмечено исследование, доказавшее, что оргазм помогает справиться с заложенностью носа так же, как противоотечные средства.

