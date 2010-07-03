К юбилею Победы отреставрируют киноэпопею "Освобождение"

Фото: кадр из фильма "Огненная дуга", режиссер Юрий Озеров

На "Мосфильме" реставрируют киноэпопею "Освобождение" режиссера Юрия Озерова. Об этом сообщается на официальном сайте студии.

Реставрация проводятся за счет средств киноконцерна, без государственного или спонсорского финансирования. Работы займут не менее семи месяцев. Специалисты уже провели оцифровку кинопленки и первичную цветокоррекцию.

"Сроки перед нами стоят довольно сжатые, а работы предстоит достаточно много. Материал для работы оказался непростой: особо остро стоит проблема так называемого "цветового дыхания" и неравномерности цвета по полю кадра, пленочного "шума" на светлых участках изображения, склейки на планах с внутрикадровыми титрами, плюс весь стандартный для старых картин набор – многорядные царапины, искажения геометрии кадра, сколы, пятна", – сказал главный инженер "Мосфильма" Виктор Тамазин.

Специалистам нужно современное программное обеспечение, высокопроизводительные компьютеры, современная цифровая инфраструктура и "неравнодушный к работе коллектив", отметил Тамазин, добавив, что все это у "Мосфильма" есть.

"Освобождение" – киноэпопея из пяти фильмов о Второй мировой войне. Фильм снимали кинематографисты из нескольких стран в 1968-1972 годах по сценарию Юрия Бондарева и Оскара Курганова.

Ранее "Мосфильм" рассказал, какие фильмы являются самыми популярными на его YouTube-канале. Первую строчку занял фильм "Любовь и голуби" (более 20 миллионов просмотров), за ним идут "Иван Васильевич меняет профессию" (18,9 миллиона), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (18 миллионов) и "Девчата" (16 миллионов).

