Представитель Розенбаума рассказал о состоянии артиста

Состояние народного артиста РФ Александра Розенбаума после операции хорошее, сообщила его продюсер Белла Купсина.
"Все в порядке, он чувствует себя хорошо, скоро будут концерты. Все идет по плану", – цитирует ее Агентство "Москва".
Ранее стало известно, что заслуженного артиста России успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена. У певца была диагностирована онкология. Операцию по удалению опухоли музыкант перенес успешно.
2 сентября сообщалось, что Розенбаум перенес плановую операцию. Продюсер музыканта Белла Купсина тогда заявила, что "небольшая медицинская пауза" не повлияет на график артиста.
При этом в 2018 году Розенбаум опровергал "желтопузые газеты" и успокаивал поклонников, что "ни о какой онкологии и речи быть не может".
Среди наиболее известных композиций Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке". Исполнитель выпустил более 30 альбомов.
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