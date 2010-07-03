Фото: Москва 24/ Михаил Сипко

Народный артист России Александр Розенбаум перенес плановую операцию. Его здоровью ничего не угрожает, сообщила продюсер музыканта Белла Купсина.

"Сегодня утром в одной из клиник успешно прооперировали известного певца и композитора, народного артиста РФ Александра Розенбаума. Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает", – передает ее слова ТАСС.

Певец поблагодарил врачей и своих поклонников, рассказала Купсина.

Также продюсер отметила, что "небольшая медицинская пауза" не повлияет на график артиста. После реабилитации он вернется к творческой деятельности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Розенбаум попал в больницу. Однако позже его жена Елена Савшинская опровергла эти сведения. Она заявила, что с музыкантом все в порядке.

