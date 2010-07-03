Певца Розенбаума с онкологией прооперировали в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заслуженного артиста России Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в медицинских кругах, у певца была диагностирована онкология. Операцию по удалению опухоли музыкант перенес успешно.

2 сентября сообщалось, что Розенбаум перенес плановую операцию. Продюсер музыканта Белла Купсина тогда заявила, что "небольшая медицинская пауза" не повлияет на график артиста.

При этом в 2018 году Розенбаум опровергал "желтопузые газеты" и успокаивал поклонников, что "ни о какой онкологии и речи быть не может".

Среди наиболее известных композиций Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке". Исполнитель выпустил более 30 альбомов.